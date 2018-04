'Grindr deelt data over hiv-besmetting met bedrijven' Gea Bruinsma

02 april 2018

22u39

Bron: AD.nl 3 Internet Datingapp Grindr deelt met twee bedrijven data waaruit de hiv-status van gebruikers af te leiden valt. Dat blijkt uit een rapport van een Noors onderzoeksinstituut, dat in opdracht van Buzzfeed News werkte.

Het gaat om data waaruit blijkt wanneer iemand voor het laatst is getest, of iemand het virus heeft en of de gebruiker in kwestie het hiv-medicijn PrEP slikt. Grindr verstuurt de informatie naar de bedrijven Apptimize en Localytics, die de app ermee zouden verbeteren.

Ook gps-locaties, telefoongegevens en e-mailadressen worden gedeeld, waardoor de hiv-informatie gekoppeld kan worden aan personen. "De hiv-status is verbonden aan alle andere informatie. Dat is het probleem", zo zegt een van de onderzoekers van SINTEF tegen het Amerikaanse nieuwsmedium.

Alle contactinformatie wordt bovendien onversleuteld verzonden, en is daarmee zo door iedereen te lezen die het weet te onderscheppen. De hiv-gegevens zijn wel versleuteld, maar kunnen aan de contactgegevens worden gelinkt.

Homofobie

Dagelijks gebruiken zo'n 3,6 miljoen mensen de applicatie. "Grindr biedt een unieke plek voor de openheid over hiv-status", zegt James Krellenstein van belangengroep voor aids-patiënten Act Up tegen Buzzfeed. Net omdat er op diverse plekken in de wereld nog veel homofobie is, en homoseksualiteit in sommige landen zelfs verboden is, gaat het om gevoelige gegevens.

Het delen van de informatie met derden zou dan ook bijzonder gevaarlijk zijn, stelt veiligheidsonderzoeker Cooper Quintin van de Electronic Frontier Foundation. "Als iemand slechte bedoelingen heeft, is de informatie nu niet alleen bij Grindr, maar op wel drie plekken te vinden."

'Niet doorverkocht'

In een reactie zegt Grindr dat de gebruikersdata niet is doorverkocht. "Wij betalen deze softwareverkopers voor hun diensten." De privacy en veiligheid van gebruikers zou beschermd zijn doordat er contracten zijn gesloten.