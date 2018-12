“Google staakt bouw van Chinese zoekmachine” kv

17 december 2018

20u58

Bron: ANP 0 Internet De plannen van Google voor de productie een speciale gecensureerde zoekmachine zijn in de ijskast gezet. Het privacyteam van de techreus heeft intern geklaagd niet dat het niet op de hoogte werd gesteld. Het project werd vervolgens stilgelegd, schrijft de Amerikaanse nieuwssite The Intercept.

Google was met het project van start gegaan en gebruikte een Chinese website om te bepalen waar Chinese gebruikers naar zoeken en welke informatie gecensureerd moest worden. Bij het gebruik van data van websites voor andere doeleinden moet bij Google echter het privacyteam worden ingeschakeld. Dat gebeurde niet, waarna het privacyteam de zaak aankaartte bij het bestuur.

De zoekmachine met codenaam Dragonfly moest normaal gezien begin volgend jaar in China opstarten. Na de interventie van het privacyteam is de bouw van de Chinese zoekmachine echter op een laag pitje gezet. Het gebruik van data van de Chinese website is gestopt.



Google verliet China in 2010 omdat het niet aan de censuureisen van de Chinese overheid wilde voldoen. Het bedrijf denkt aan een terugkeer omdat China een enorme markt is.