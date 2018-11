“Geestelijk gestoord” en “dom vrouwmens”: anonieme scheldpartijen lokken online amper verontwaardiging uit AW

20 november 2018

17u25

Bron: Eurekalert 0 Internet Het was je misschien al opgevallen dat onlinesurfers minder snel een blad voor de mond nemen. Scheldwoorden en dreigende taal zijn schering en inslag dankzij de anonimiteit van het web. En reacties op de scheldpartijen blijven uit. Het lijkt wel alsof de onlinewereld onze morele verontwaardiging kaapt.

Wat zou je doen als iemand jouw vriend, vriendin, broer, zus of een kennis uitschold voor “hoer”, “paljas” of “profiteur”? Allicht zou je verontschuldigingen eisen of misschien zelfs kwaad worden waarna je zelf begint te roepen. Toch gebeurt het dagelijks online, zonder dat er ook maar een haan naar kraait. “Personen lijken zich erover te verbazen dat digitale woorden evenveel pijn doen”, aldus een nieuw onderzoek dat gepubliceerd werd in Social Physchological and Personality Science.



Zelfs wanneer slachtoffers meermaals worden lastiggevallen, beschouwt de buitenwereld hen als “minder kwetsbaar” voor beledigingen die online worden geuit. “In een digitale context reageren mensen met minder verontwaardiging”, aldus de onderzoekers.

Online versus offline scheldpartijen

De studie bundelde twee eerder uitgevoerde onderzoeken. Bij de eerste studie onderzocht men 270 studenten waarbij verschillende onlineprofielen van ‘nerds’ werden gecreëerd. Het ene profiel toonde al wat meer informatie over de denkbeeldige persoon dan het andere. Bovendien was er tijdens het onderzoek sprake van een derde situatie waarbij iemand aan de groep studenten face-to-face werd geïntroduceerd als nerd.



Het tweede onderzoek vertrok vanuit een soortgelijke situatie. Daarbij lazen 283 proefpersonen talrijke commentaren waarin een vrouw beledigd werd. Diezelfde beledigingen werden ook tijdens een openbaar evenement naar het hoofd van de vrouw geworpen.

Beide studies bevestigden dat mensen sneller reageren en bezorgd zijn wanneer er rechtstreekse en persoonlijke opmerkingen worden gemaakt. In een digitale omgeving reageren anderen minder snel. Des te meer informatie er online gedeeld wordt over het slachtoffer, des te sneller derden zullen reageren. Maar zelfs wanneer de profielen van slachtoffers volledig herkenbaar worden gemaakt, zijn onkuise uitspraken en scheldpartijen minder schokkend in een digitale context.

Gebrek aan informatie en overmatige blootstelling

Enerzijds kan het gebrek aan reacties verklaard worden door een gebrek aan persoonlijke informatie. Wanneer er weinig informatie over een bepaalde persoon op zijn profiel wordt weergegeven, zullen buitenstaanders ook minder snel reageren. “Het gebrek aan personalisatie kan ervoor zorgen dat waarnemers minder snel boos worden of minder snel namens het slachtoffer handelen.”

Daarnaast zou je reacties –of het gebrek eraan- ook als verdoofd kunnen omschrijven: “Hetzij door de enorm grote hoeveelheid online intimidatie, hetzij door de overmatige blootstelling eraan.”

Impact van woorden

Kunnen we de tendens omkeren en ons online gedrag beter matchen aan persoonlijke situaties? “De manier waarop we onze online community vormgeven zal dat bepalen”, menen de onderzoekers. Maar digitale platforms die eerder depersonaliseren en kwaadwillige spraak bevorderen, zullen de reacties van gebruikers steeds verder afzwakken. “Zodra we beseffen dat onze woorden altijd een impact hebben, zelfs digitaal, zal het verschil tussen online en offline verontwaardiging hopelijk verdwijnen.”