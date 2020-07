“Geen bewijs dat paswoorden zijn gestolen”, ook Trump blijft twitteren mvdb Bron: ANP

16 juli 2020

23u39 0 Internet Twitter zegt geen bewijs te hebben dat hackers ook toegang hebben gekregen tot wachtwoorden. “We denken op dit moment niet dat het nodig is om uw wachtwoord te veranderen”, laat de berichtendienst weten na het incident van woensdag. Toen kaapten hackers de accounts van miljardairs, politici, beroemdheden en bedrijven. De FBI onderzoekt de zaak inmiddels. Het Witte Huis laat weten dat de VS-president Donald Trump op Twitter blijft.

Twitter zegt dat uit voorzorg accounts op slot zijn gegooid waarvan in de afgelopen 30 dagen is geprobeerd het wachtwoord te veranderen. Als mensen geen toegang krijgen tot hun account, betekent dat niet automatisch dat de hackers daar hebben toegeslagen. Het bedrijf wil mensen de controle over hun accounts zo snel mogelijk teruggeven, maar dat kan even duren omdat gecheckt moet worden of toegang wordt verleend aan de rechtmatige eigenaar.

De hack bij Twitter heeft geleid tot grote onrust. De Amerikaanse politiedienst FBI bevestigde donderdag dat een onderzoek is gestart en ook een Amerikaanse Senaatscommissie wil opheldering.

Donald Trump is in ieder geval niet van plan afscheid te nemen van het sociale medium. “De president blijft op Twitter”, benadrukte een woordvoerster van het Witte Huis. “Zijn account was veilig en is niet gecompromitteerd tijdens deze aanvallen.”

Onder de naam van die prominenten verschenen verzoeken om bitcoins over te maken naar een virtuele rekening om meer bitcoins terug te krijgen. Dat verzoek verscheen niet op de Twitterpagina van Trump, die op zijn persoonlijke account ruim 83 miljoen volgers heeft. De president staat bekend als een gretig twitteraar.