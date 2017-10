"Fake news van Russen bereikte in totaal 40 procent van Amerikaanse bevolking"

sam

23u56

Bron: Bloomberg 0 REUTERS Internet Facebook geeft de Amerikaanse overheid morgen meer info over hoe diep dubieuze Russische advertenties en posts zijn doorgedrongen in het nieuwsoverzicht van Amerikaanse kiezers. Dat blijkt uit een voorbereiding van de getuigenis die Bloomberg kon inkijken.

De zaak draait rond mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen via vanuit Rusland betaalde Facebookadvertenties. Facebooks topadvocaat Colin Stretch zal voor de onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat aanvoeren dat 29 miljoen mensen indirect content kregen aangeboden van accounts waarachter het Russische Internet Research Agency zat, een aan het Kremlin gelinkte 'troll-farm’.

Nadat deze posts werden geliked, gedeeld en becommentarieerd, bereikten ze in twee jaar tijd in totaal de nieuwsfeeds van ongeveer 126 miljoen mensen. Dat komt overeen met ongeveer 40 procent van de Amerikaanse bevolking.

Geschokt

De getuigenis schetst hoe geschokt Facebook is over het Russische gebruik van zijn platform voor politieke doeleinden, en hoe het er werk van wil maken dat zoiets nooit meer kan gebeuren.

Het bedrijf wijst er ook op dat het wel degelijk maatregelen nam in aanloop naar de verkiezingen. In oktober vorig jaar, een maand voor de stembusgang, verwijderde Facebook 5,8 miljoen valse accounts. De sociaalnetwerksite zegt ook dat ze in aanloop naar de verkiezingen de Russische verspreiding van gehackte informatie op haar platformen had gedetecteerd en getemperd. Die waren gericht op werknemers van belangrijke Amerikaanse politieke partijen. Facebook wil ook uitleggen hoe het nog meer valse accounts wil blokkeren.

Nieuw beleid

Het bedrijf maakte enkele dagen geleden bekend adverteerders te zullen verplichten bekend te maken of ze politieke boodschappen verspreiden. Gebruikers zullen bij politieke advertenties kunnen zien wie ervoor heeft betaald en waarom ze een specifieke advertentie te zien hebben gekregen, net als bij andere advertenties.

Een archief houdt advertenties en hun resultaten bij, zodat het ook duidelijk is welke reclame pagina’s gebruiken. Adverteerders moeten duidelijk maken wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Wie dat niet doet, wordt automatisch opgespoord.

Twitter en Google

Ook Twitter en Google moeten zich verantwoorden bij de twee commissies . Twitter maakte onlangs bekend dat het geen advertenties meer toelaat van Russia Today en Sputnik vanwege beïnvloedingspogingen tijdens de presidentsverkiezingen.