“Facebook wil Messenger, Instagram en WhatsApp integreren” SVM

25 januari 2019

16u52

Bron: Belga 0 Internet Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, wil de chatdiensten Facebook Messenger, Instagram en WhatsApp integreren. Dat meldt ‘The New York Times’ op basis van vier bronnen die betrokken zijn bij het plan. De drie diensten zouden wel nog als zelfstandige applicaties blijven bestaan, maar de achterliggende structuur van de apps zou eengemaakt worden.

Volgens ‘The New York Times’ zit Facebook nog maar in een vroege fase van het project en is het de bedoeling om tegen het einde van dit jaar of begin 2020 rond te zijn met de integratie. Voor de hervorming moeten duizenden Facebook-medewerkers WhatsApp, Instagram en Messenger van de grond af herprogrammeren. Eind-tot-eind-encryptie (end-to-end encryption), waarmee de berichten in WhatsApp al beveiligd worden, zal ook uitgerold worden naar de andere twee apps.

Eind-tot-eind-encryptie

De integratie van de chatdiensten moet interactie mogelijk maken tussen de drie. Een Facebookgebruiker zou dan bijvoorbeeld vanop de sociaalnetwerksite een bericht kunnen sturen naar iemand die enkel WhatsApp heeft. Momenteel is dat niet mogelijk omdat het om twee verschillende apps gaat en WhatsApp in tegenstelling tot Facebook gebruikmaakt van eind-tot-eind-encryptie.

Het uiteindelijke doel van Zuckerberg is om mensen actief te houden binnen het ecosysteem van Facebook en zo sterker te staan tegen de concurrentie van de berichtendiensten van bijvoorbeeld Apple en Google. Bovendien zou de integratie ook voordelen opleveren voor adverteerders.

Oprichters vertrekken

Volgens ‘The New York Times’ liet Zuckerberg intern al maandenlang ballonnetjes op over de integratie van de chatdiensten en heeft hij het idee uiteindelijk eind vorig jaar echt doorgeduwd. De nakende hervorming leidde tot het plotse vertrek van Instagram-oprichters Kevin Systrom en Mike Krieger, aldus de krant.

Eerder hadden ook al WhatsApp-oprichters Jan Koum en Brian Acton de deur achter zich dichtgetrokken wegens geruzie met Facebook. Bij de overname van de twee apps had Zuckerberg nochtans beloofd om de diensten onafhankelijk te laten werken.