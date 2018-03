'Facebook-verzamelaar' voelt zich zondebok TT

21 maart 2018

09u27

Bron: ANP 0 Internet De academicus die voor Cambridge Analytica de data verzamelde van gebruikers van Facebook zegt dat hij als zondebok wordt gebruikt. Aleksandr Kogan verzamelde tot 2014 voor Cambridge Analytica gegevens van Facebook-gebruikers voor onderzoek naar menselijk gedrag op social media.

De wetenschapper is hevig geschrokken van de heisa rond zijn daden. Hij zegt bij de BBC dat hij er geen idee van had dat de gegevens ten gunste van de verkiezingscampagne van Donald Trump zouden worden gebruikt. "De gebeurtenissen van de afgelopen week zijn een totale schok voor mij, en volgens mij word ik in principe gebruikt als zondebok door zowel Facebook als Cambridge Analytica."

Voor zijn onderzoek This is Your Digital Life en via een gelijknamige app verzamelde Kogan data van 270.000 Facebook-gebruikers. Omdat die app ook data van vrienden van die gebruikers binnenhaalde, werden gegevens van uiteindelijk ongeveer vijftig miljoen mensen verzameld. Vorige week werd bekend dat Cambridge Analytica de gegevens heeft gebruikt om profielen te maken van Amerikaanse kiezers.