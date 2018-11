“Facebook heeft actief geprobeerd critici in diskrediet te brengen door ze te linken aan George Soros” IB

15 november 2018

07u52

Facebook heeft een PR-bedrijf onder de arm genomen om critici van het bedrijf in diskrediet te brengen. Dat werd gedaan door geruchten te verspreiden dat zij een connectie hadden met miljardair George Soros, een joodse filantroop en invloedrijke Facebookcriticus die vaak het onderwerp van antisemitische samenzweringstheorieën is. Dat meldt de New York Times.

Volgens de New York Times heeft Facebook op agressieve wijze geprobeerd haar critici te ondermijnen terwijl het bedrijf zich in het oog van meerdere stormen bevond. De joodse miljardair en filantroop George Soros, een invloedrijk en openlijk criticus van Facebook, werd kop van jut in een verdoken lastercampagne die het imago van het sociale netwerkbedrijf moest oppoetsen.

Verdoken lastercampagne

Terwijl CEO Mark Zuckerberg een charmeoffensief voerde en publiekelijk mea culpa sloeg in Washington en Brussel, zou Facebook met de verdoken lastercampagne intussen de schade hebben proberen te beperken na de negatieve berichtgeving over de rol die het sociale netwerk speelde bij de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Daarnaast moest de campagne als bliksemafleider dienen voor het schandaal rond Cambridge Analytica, waarbij aan het licht kwam dat Facebook het niet zo nauw nam met de bescherming van de gegevens van haar ongeveer 2,3 miljard gebruikers.

Chantage

Facebook nam Definers in de arm, een PR-bedrijf dat zich normaal gezien voor de Republikeinen bezighoudt met het opgraven van ‘drek’ van politieke tegenstanders: verhalen waarvan politici liever niet willen dat ze openbaar gemaakt worden en waarmee ze dus gechanteerd kunnen worden.

De strategie die Definers voor Facebook bedacht, was om Facebookcriticus Soros in een slecht daglicht te plaatsen en het gerucht te verspreiden dat hij de drijvende kracht was achter alle negatieve berichtgeving rond Facebook en dat kritische anti-Facebookgroepen als ‘Freedom from Facebook’ en ‘Color of Change’ (financiële) banden met hem hadden.

Een andere tactiek die door Definers bedacht werd, was het verspreiden van negatieve berichtgeving over concurrerende technologiebedrijven zoals Google en Apple op nepnieuwssites, die bijna niet van echte nieuwssites te onderscheiden zijn: rechts-conservatieve media zoals Breitbart pikten die berichten vaak op.

Complottheorieën

Soros is sowieso een figuur die in de VS door veel complottheorieën wordt achtervolgd: zo voedde president Trump eerder de controverse rond de miljardair door te zeggen dat hij “deel uitmaakte van een donkere samenzwering tegen Amerika”. Een van de ‘jongste’ complottheorieën die in de weken voor de Amerikaanse midterms over de man de ronde deed, was de uit de lucht gegrepen bewering dat Soros achter de migrantenkaravaan zou zitten die via Mexico naar Amerika trekt.

Dat de rijke, joodse Soros bepaalde groeperingen in de samenleving angst aanjaagt, blijkt wel uit het feit dat ook hij enkele weken geleden een pijpbom ontving, net als enkele prominente Democratische politici en celebrities.

lees verder onder de foto:

Openlijke kritiek

Soros uitte in januari van dit jaar in zijn toespraak op het World Economic Forum in Davos openlijk kritiek op Facebook en Google. “De internetmonopolies hebben noch de wil noch de neiging om de samenleving te beschermen tegen de gevolgen van hun acties,” zei hij toen. “Dat maakt hen tot een bedreiging en het is aan de regelgevende autoriteiten om de samenleving tegen hen te beschermen.”

Facebook heeft voorlopig nog niet gereageerd op de aantijgingen dat ze Definers heeft ingehuurd om een antisemitische samenzweringstheorie te verspreiden en Soros zwart te maken.