"Europese Unie legt Google nieuwe miljardenboete op" Redactie

17 juli 2018

15u59

Bron: Belga 2 Internet De Europese Commissie bereidt zich voor om Google woensdag een nieuwe miljardenboete op te leggen. Ditmaal wegens misbruik van de machtspositie van Android, zijn besturingssysteem voor smartphones. Dat melden verschillende bronnen.

De verwachting is dat het recordboetebedrag verpulverd zal worden. Het record is nu al in handen van Google: iets meer dan een jaar geleden legde de Europese Commissie een boete van 2,42 miljard euro op omdat het zoekresultaten van de eigen dienst Google Shopping voortrok.

De nieuwe boete kan in theorie oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van Google-moeder Alphabet. Dat zou meer dan 9 miljard euro zijn. Maar meestal vallen boetes lager uit dan het maximum.

De sanctie kan wegen op de al gespannen verhouding tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Denk maar aan de invoerheffingen, of de werking van de Navo. De Europese Commissie wenste geen commentaar te geven.