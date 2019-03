“Een beetje fatsoen op Facebook” Dimitri Antonissen

17 maart 2019

10u14 0

HLN-hoofdredacteur Dimitri Antonissen over respect op Facebook

Internet In Nieuw Zeeland schiet iemand in een moskee vijftig onschuldige mensen dood. Eén van de eerste reacties onder het Facebook-artikel dat we er over posten is een afbeelding van iemand die vrolijk popcorn zit te eten. Iemand anders schrijft: “Ze moesten hem ‘n standbeeld geven. Eindelijk ‘s iemand die iets wil doen aan die invasie van bruine apen.” Het zijn maar twee voorbeelden van enkele tientallen walgelijke reacties die onder het artikel geplaatst worden. Tuurlijk is er recht op vrije meningsuiting en kunnen we discussiëren over migratiebeleid of inburgering. Maar daar hebben dit soort reacties niets mee te maken. Het is puur vilein racisme.

Helaas verbazen dat soort reacties niet eens meer. Vooral Facebook is een plek geworden waar de botheid en het totale gebrek aan inlevingsvermogen van sommige gebruikers stuitend is. En niet enkel onder artikels waar het over migratie of religie gaat. Bij het overlijden van een politicus was één van de eerste reacties iemand die hem een nog langere kanker-lijdensweg toewenste. En toen enkele weken geleden een jongen overleed bij het aanraken van de bovenleiding van een spoorweg, reageerde een man met maar twee woorden: “Natuurlijke selectie.”

Ik heb hem toen als hoofdredacteur persoonlijk opgebeld. Het was niet moeilijk om het telefoonnummer te vinden, want ondanks de degoutantigheid van zijn reactie, postte hij gewoon onder eigen naam. Of hij besefte hoe misselijkmakend zo’n comment bij vrienden en familie zou overkomen? Of hij dat bij een ongeval met zijn kinderen of partner ook zou willen: dat compleet wildvreemden met zo’n gebrek aan medeleven reageren? Aan de andere kant van de telefoon kwam alleen maar gestamel. Typisch: grote mond op Facebook, maar nauwelijks weten wat te zeggen tijdens een echt gesprek. Uiteindelijk kwam er enkel uit dat hij niet verder gecontacteerd wilde worden. Dat hoefde ook niet: we hebben deze gebruiker permanent geband van onze facebookpagina.

Uiteraard kan ik als hoofdredacteur niet elke keer persoonlijk reageren. In onze eigen app en op onze eigen website hebben we een systeem waar elke reactie voor publicatie door een moderatieteam beoordeeld wordt. Dat doet ze aan de hand van deze gedragsregels. Het heeft niets te maken met censuur: alle mogelijke visies zijn welkom en worden ook gepubliceerd. Maar onder andere voor reacties die beledigend zijn, oproepen tot haat en geweld, of racistisch zijn, is geen plek. Op die manier modereren we elke maand zo’n 250.000 reacties.

Zelfs voor een groot merk als HLN is het onmogelijk om dat even systematisch te doen op Facebook. Er ligt bovendien ook een flink pak verantwoordelijkheid bij het sociale netwerk zelf: Facebook biedt veel minder mogelijkheden voor het modereren van comments dan we dat op onze eigen site hebben. Maar toch zwijgen we als nieuwsmerk niet langer. Geregeld roepen we zelf als HLN actief op onder Facebook posts om met respect voor elkaar te reageren. Niet om te censureren, maar net om te garanderen dat mensen op een intelligente manier met elkaar van mening kunnen verschillen.

Beledigingen, geroep of racisme staan dat alleen maar in de weg. Voor wie denkt met “popcorn” te moeten reageren op een bloedbad is geen plek op onze pagina. Het zorgt er hopelijk voor dat de “stille meerderheid” zich ook op Facebook gesterkt voelt. Steeds vaker zie ik ook andere lezers samen met ons als nieuwsmerk tegen dit soort uitwassen op Facebook reageren. Want gelukkig zijn er nog altijd overweldigend meer mensen die wél op een respectvolle manier met elkaar willen discussiëren.