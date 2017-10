#donderdagdatedag: Vandeurzen lanceert website met relatietips HA

11u07

Bron: Belga 0 tijdvoorjerelatie.be Internet Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen lanceert Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen lanceert tijdvoorjerelatie.be , een website met relatietips en informatie over relatieondersteuning. "Voor veel relaties kan een beetje meer tijd en aandacht voor elkaar al wonderen doen. Als dit niet volstaat, is het belangrijk dat mensen de weg vinden naar hulp. Deze campagne zorgt ervoor dat mensen de snelste weg vinden naar die hulp en ondersteuning", zegt de CD&V-minister.

Vandeurzen lanceerde eerder vandaag al date-dag, een campagne om koppels aan te moedigen hun relatie te koesteren en meer tijd te maken voor elkaar.



Met de nieuwe campagne ligt de focus iets meer op het zoeken van hulp. "De preventieve boodschap blijft behouden, maar tijdig hulp vragen als het niet goed meer lukt, is minstens even belangrijk", klinkt het. Daarom is er op de website tijdvoorjerelatie.be informatie te vinden over verschillende vormen van hulp en ondersteuning.



Daarnaast staan er op de site ook tips en informatie waar bezoekers zelf mee aan de slag kunnen in hun relatie. Zo krijgt de bezoeker bijvoorbeeld tips over hoe koppels kunnen omgaan met conflicten. Enkele voorbeelden: laat elkaar uitspreken, maak tijd en ruimte om het conflict te bespreken en zoek naar punten waarover jullie het wel eens zijn.

BELGA Jo Vandeurzen, minister van Welzijn (CD&V).