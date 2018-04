'Cyberninja' van amper twaalf waarschuwt voor kwetsbaarheid publieke wifi: "Dit werkt duidelijk niet" jv

27 april 2018

09u43

Bron: CBS News 3 Internet Reuben Paul uit Texas heeft zijn lagere school nog niet afgewerkt en de Nederlandse regering en het Amerikaanse ministerie van Defensie boden hem al een job aan. Reuben noemt zichzelf een "cyberninja". In geen tijd kan hij je je paswoorden ontfutselen. De intelligente tiener gebruikt zijn kennis om ons te waarschuwen voor de kwetsbaarheid van vooral openbare wifi-netwerken en van Bluetooth.

Reuben hackt onder meer speelgoed en huishoudtoestellen met een cyberverbinding om te tonen hoe makkelijk het is die zomaar een andere functie mee te geven. Zoals je een pluchen teddybeer met Bluetooth-connectie, bedoeld om ouders met hun kinderen te laten communiceren, kan omvormen tot afluisterapparatuur.

Eerder deze maand kwam CBS op bezoek bij de jongen, die overigens ook een zwarte gordel in kungfu heeft. Reuben kon de Twitterlogin en het paswoord van de journalist achterhalen, nadat die had ingelogd op zijn publieke netwerk. "Is het zo makkelijk?" vroeg de reporter zich af. "Dus als ik een Starbucks zou zitten en ik zou er inloggen op Twitter, dan hebben zij die gegevens?" Reuben bevestigde dat. "Als een twaalfjarige dit kan, wat dan met iemand die expert in de materie is, een cyberterrorist, waarom zou die het niet kunnen?" zegt Reuben aan CBS. "Die Bluetooth zal in nieuwe zelfrijdende wagens zitten, in drones, in medische apparatuur", waarschuwt hij.

This kid can crack any of your passwords, and he's only 12! pic.twitter.com/XtqKPFp8m8 CNET(@ CNET) link

De tiener trekt na zijn schooluren samen met zijn vader - zelf werkzaam in de cyberveiligheidssector - de wereld rond om mensen bewust te maken van de kwetsbare internetverbindingen waaraan ze zich blootstellen. "Zelf maak ik nooit een verbinding met een publiek wifi-netwerk dat ik niet ken", zegt Reuben. "Iemand kan dat gewoon hacken en vergiftigen".

Op een techcongres in Singapore zei Reuben: "We moeten cyberveiligheid helemaal herdenken, want wat we tot nu toe hebben uitgevonden, werkt duidelijk niet."

Reuben wil nu eerst maar eens afstuderen aan die lagere school. Hij hoopt over enkele jaren als student binnen te geraken bij Caltech of MIT. Daarna is hij van plan voor de NSA of de FBI te gaan werken om het land te beveiligen tegen cyberdreigingen. Een andere ambitie van Reuben is om een olympisch turner te worden.