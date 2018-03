"Cyberaanval vanuit 15 landen op Russische verkiezingscommissie" sam

18 maart 2018

10u43

Bron: belga 1 Internet Het computernetwerk van de Russische verkiezingscommissie was vannacht het doelwit van een cyberaanval uit vijftien landen, meldt het hoofd van de commissie, Ella Pamfilova.

"Op 18 maart hebben we een DDoS-aanval ('distributed denial of service') afgeweerd tussen 02.00 en 05.00 uur. De piek van de aanval vond plaats om 02.20 uur in Moskou. De bronnen van de aanval werden in 15 landen gelokaliseerd", aldus Pamfilova volgens persagentschap TASS. Ook zou het informatiecentrum van de commissie aangevallen zijn.

Bij een DDos-aanval bestoken hackers een computersysteem met extreem veel bezoeken. Door deze digitale file gaan servers plat, met veel overlast tot gevolg.

Niet alleen de verkiezingscommissie, maar ook Russische media zouden het slachtoffer zijn geworden van cyberaanvallen.

Volgens Mikhail Osejevsky, de voorzitter van de Russische telecomholding Rostelecom, zijn verschillende websites in de dagen voor de verkiezingen het doelwit geworden van cyberaanvallen. Gisteren werd een aanval geregistreerd tegen de Russische telecom- en IT-waakhond en nieuwsportaal Lenta.ru.