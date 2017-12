‘CrypoKitties’ gaat al even hard als bitcoin: spelers betalen tot 100.000 dollar voor een virtueel katje avh

16u07

Bron: BBC; Business Insider; Mashable 0 CryptoKitties Een virtueel katje in CryptoKitties Internet De 'cryptogekte' kent tegenwoordig geen grenzen. Terwijl de bitcoin het ene record na het andere breekt, blazen cryptobeleggers stoom af met een nieuw spelletje: ‘CryptoKitties’. Het spel is in geen tijd razend populair geworden en spelers tellen tot wel 100.000 euro neer voor een virtueel katje.

Je kan CrypotKitties het best vergelijken met Pokémonkaarten. Spelers kopen met cryptomunt Ethereum virtuele katjes, die ze vervolgens laten opgroeien, ruilen of weer verkopen. En blijkbaar gaat er grof geld rond in het spel.

CryptoKitties Spelers kunnen hun katjes opvoeden, ruilen of verkopen.

6,7 miljoen

De voorlopig duurste kat werd verkocht voor 246 ether, dat is 104.000 dollar (88.000 euro). In totaal werd al voor 6,7 miljoen dollar (5,7 miljoen euro) aan katjes verkocht.

Wachtrij

Omdat het spel op korte tijd zo populair is geworden, is het aantal transacties op de ethereumblockchain enorm toegenomen. Een blockchain is het digitale register waarop alle transacties met een cryptomunt worden vastgelegd. Omdat de blockchain zo zwaar belast wordt, is de transactiesnelheid gedaald, wat nefast zou kunnen zijn voor de munt. “Het spel zorgt voor een wachtrij in transacties”, liet bitcoinhandelaar Josh Olszwicz al aan Business Insider weten.

Uit data van EtherGasInfo.com blijkt dat 10 procent van de activiteit op de ethereumblockchain wordt opgeslokt door het kattenspel.