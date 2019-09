"Chinese 5G-technologie in België zou gevaar zijn voor NAVO" SVM

26 september 2019

19u35

Bron: Belga 1 Internet Als 5G in ons land uitgerold wordt met Chinese netwerkinfrastructuur, dan zou dat mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de NAVO. Dat heeft Robert Strayer vandaag gezegd tijdens een bezoek in Brussel. De man is binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor cyberbeleid.

Strayer is deze week in ons land om Europese en Belgische beleidsmakers ervan te overtuigen geen gebruik te maken van Chinese netwerkinfrastructuur -met name die van technologiegigant Huawei- voor het supersnelle mobiele internet. Omdat de Amerikanen Huawei verdenken van spionage voor de Chinese overheid plaatsten ze het bedrijf midden mei op een zwarte lijst. Amerikaanse bedrijven mogen daardoor niet langer handel voeren met de Chinese telecomgigant.

Zeker in ons land zou Huawei geweerd moeten worden, aldus Strayer. "De NAVO heeft zijn hoofdkwartier in België. We zouden al bezorgd zijn als er 5G-netwerken met Huawei-producten in eender welk NAVO-land zouden zijn, maar dit slaat alles", stelt de hoge diplomaat. “Ons vermogen om troepenbewegingen te doen, zou hierdoor kunnen belemmerd worden. En onze vijanden zouden inzicht kunnen krijgen in onze NAVO-verdediging."

Politiek gekibbel

Momenteel maken alle drie de telecomoperatoren in België gebruik van Chinese netwerkinfrastructuur: Proximus en Orange doen een beroep op Huawei, Telenet gebruikt de technologie van ZTE. Met welk bedrijf ze in zee zullen gaan voor 5G hebben ze nog niet beslist. In ons land is het supersnelle mobiele internet ook nog niet voor meteen: door politiek gekibbel heeft de overheid zelfs het nodige spectrum nog niet geveild onder telecombedrijven. Wel kondigden Proximus en Orange -allebei Huawei-klanten- al een joint venture aan om hun mobiele toegangsnetwerken te delen met het zicht op 5G.

“Niet te vertrouwen”

Volgens Strayer is Huawei als leverancier van 5G-technologie "niet te vertrouwen". "In China kan de regering haar nationale inlichtingenwet gebruiken om bedrijven als Huawei te verplichten om mee te werken met inlichtingen- en veiligheidsdiensten", luidt het. “Maar in Europa zal al onze toekomstige infrastructuur steunen op 5G. 5G zal het fundament zijn van autonoom transport en telegeneeskunde, maar ook van de kritieke infrastructuur van vandaag zoals elektriciteits- en waterdistributie."

Dreigement

Als telecomoperatoren in Europese landen toch met Huawei in zee zouden gaan, heeft dat ook mogelijke gevolgen voor hun betrekkingen met de VS, waarschuwde Strayer opnieuw. "We hebben belangrijke relaties wat het delen van informatie en inlichtingen betreft. Beide partijen plukken daar de vruchten van. Maar als landen onbetrouwbare leveranciers betrekken bij hun 5G-netwerken zullen we moeten herbekijken hoe we in de toekomst informatie met hen zullen delen.”

Tijdens zijn bezoek in Brussel had Strayer ook een informele ontmoeting met medewerkers van minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld). "Ons standpunt is niet veranderd. Wij zijn de zaak nog aan het onderzoeken. De minister heeft ook al duidelijk gemaakt dat hij een voorstander is van een Europese aanpak”, luidt het daar.