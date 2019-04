“Chatfunctie Messenger keert mogelijk terug naar Facebook-app” kg

12 april 2019

16u19

Bron: The Verge, Engadget, TechCrunch 1 Internet Het is mogelijk dat Messenger binnenkort opnieuw beschikbaar wordt in de Facebook-app. Dat suggereert een afbeelding op Twitter. Het lijkt erop dat de geïntegreerde chatfunctie momenteel in een testfase zit.

Messenger ontstond als een chatfunctie in de Facebook-app, maar kreeg sinds 2011 een op zichzelf staande app. Drie jaar later werd de chatfunctie uit de Facebook-app verwijderd. Daardoor werden gebruikers verplicht om de Messenger-app te downloaden wanneer ze wilden chatten met hun vrienden op Facebook, een beslissing die niet bij iedereen in goede aarde viel.



Er zijn aanwijzingen dat Facebook nu overweegt om een basisversie van Messenger opnieuw te integreren. Volgens Jane Manchun Wong, ontwikkelaar en ‘app researcher’, wordt zo’n functie al getest. Zij deelde een afbeelding op Twitter waarop een Messenger-achtig chatvenster te zien is.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging



Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e Jane Manchun Wong(@ wongmjane) link

Minder functies

Op de afbeelding is te zien hoe dat chatvenster tevoorschijn komt wanneer je op de chatbubbel in de Facebook-app tikt. Voorlopig lijkt het om een 'light’-versie van Messenger te gaan: zo zou het niet mogelijk zijn om foto’s te versturen of te bellen. Dat doet dan ook vermoeden dat Facebook niet zal afstappen van de aparte Messenger-app, die wel zulke extra’s aanbiedt.



Volgens Wong zou het kunnen dat Facebook hiermee al de basis legt om alle chatdiensten te herenigen onder één paraplu. Zo werd eerder gespeculeerd dat Facebook streefde om WhatsApp, Messenger en Instagram te koppelen, zodat gebruikers elkaar via eender welke app kunnen bereiken. Het is wel waarschijnlijk dat de apps ook in afzonderlijke vorm blijven bestaan.



Wanneer (en of) de chatfunctie wordt uitgerold, is niet bekend. De functie bevindt zich nog in een vroege testfase.