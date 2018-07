‘Airco’ klopt ‘gratis’ als populairste zoekwoord op 2dehands.be sam

26 juli 2018

12u00 1 Internet De aanhoudende hitte is ook voelbaar bij zoekertjessite 2dehands.be, waar de afgelopen dagen massaal werd gesurft naar producten die verkoeling brengen.

Normaal gezien is het populairste zoekwoord ‘gratis’ (in het Frans: 'à donner'), maar dat moest gisteren plaatsmaken voor ‘(mobiele) airco’. Op één dag tijd werd er maar liefst 15.803 keer naar gezocht, laat de site weten. Dat is drie keer zoveel in vergelijking met een dag eerder.

"Dat het aantal zoekopdrachten met het woord ‘gratis’ overschreden wordt, gebeurt heel zelden", zegt woordvoerder Petra Baeck. "Alleen de zoekterm 'sneeuwbanden' wint het wel eens van ‘gratis’ wanneer er een plotse winterprik voorkomt."

Op de derde plaats staat 'oldtimer'.