Instagrammers gewaarschuwd: wereldwijd storingen, vooral in EU HA

05 juni 2018

13u49

Bron: Daily Mail 2 iHLN Instagrammers doen wereldwijd hun beklag over storingen. Ze kunnen de app of website niet openen. De oorzaak is niet bekend. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de fotowebsite crasht.

Gebruikers van iPhone zouden geen problemen ondervinden, meldt Daily Mail. De storingen zouden het grootste zijn in Europa. Maar ook in delen van Azië, en her en der in de VS, moeten internauten het momenteel zonder Instagram stellen. Sommige gebruikers melden op Twitter dat ze al een aantal uur niet meer op de website kunnen.

In ons land liepen er vooral deze voormiddag klachten binnen over een panne. Volgens de website allestoringen.be loopt het voornamelijk mis tijdens het inloggen.