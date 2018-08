Instagrammer steekt hond in wasmachine voor meer volgers DVDE

14 augustus 2018

18u55

Bron: VTM Nieuws 0 iHLN De Argentijnse Tamara Rotman heeft haar hond in een wasmachine gezet om zo meer volgers te krijgen op Instagram. Ze postte het filmpje van haar hond Coco met een poll: “Zal Coco hier getraumatiseerd uitkomen?”. Rotman kreeg onmiddellijk heel wat kritiek op het filmpje, en verwijderde het van het socialemediaplatform.

In de video is te zien hoe Coco tegen de deur zit in een ronddraaiende wasmachine. De hond probeert tevergeefs uit het toestel te geraken. Volgens Rotman stond de wasmachine niet aan.



Nadat de vrouw het filmpje verwijderd had, besloot ze een nieuwe video te posten van een gelukkige Coco die rondrent in de tuin. Ze schreef er ook bij dat haar daad verkeerd geïnterpreteerd werd en dat ze zielsveel van haar huisdier houdt.