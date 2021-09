Instagram voor kinderen nog niet voor meteen

Showbizz “Ik heb het gehad met al die giftige commenta­ren”: BV’s blijven makkelijk slachtof­fer van scheldpar­tij­en op sociale media

23 september Jan Jaap van der Wal heeft Twitter vaarwel gezegd, liet hij onlangs weten. De reden? Hij kreeg te veel haatberichten van Formule 1-fans na een opmerking over diezelfde F1. “De strontkar die ik over me kreeg, was echt ongelooflijk.” En hij is lang niet de enige die af te rekenen krijgt met scheldpartijen. “Een digitale etiquette zou handig zijn”, zeggen experts in sociale media aan Story.