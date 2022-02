Instagram verhoogt tijdslimiet om je zo langer in de app te houden

En toen won een AI van een eS­ports-kampioen in ‘Gran Turismo’: Sony claimt doorbraak in artifi­ciële intelligen­tie

Een door de Japanse media- en technologiegigant Sony getrainde AI-bot heeft een race in videogame Gran Turismo gewonnen van een menselijke tegenstander. En niet zomaar een: de tweede die over de eindmeet kwam was Tomoaki Yamanaka, wereldkampioen in de eSports-competitie van de game. De bot, die Sophy werd gedoopt, betekent een enorme doorbraak voor artificiële intelligentie in videogames.

10 februari