Instagram test het einde van openbare likes: “Het is geen populariteitswedstrijd” Christian Born

18 juli 2019

10u39

Bron: AD 1 iHLN Instagram is een test begonnen om te kijken of het sociale medium zonder openbare likes verder kan. In Australië zien gebruikers geen likes meer bij andermans foto’s. De eigen likes blijven wel zichtbaar. Instagram doet dat om de sociale druk die gepaard gaat met het medium in te perken.

Veel mensen zijn bang om als onpopulair bestempeld te worden bij het binnenhalen van weinig likes, zo valt te lezen op Daily Mail. Niet alleen in Australië wordt momenteel getest. Ook Canada, Japan, Ierland, Italië, Brazilië en Nieuw-Zeeland zijn vanaf nu ‘openbare like-loos’. België heeft de meest ingrijpende verandering uit de geschiedenis van Instagram nog niet.

“We willen dat Instagram een plek is waar gebruikers zichzelf kunnen uitdrukken’’, zegt een woordvoerder van Instagram tegen Daily Mail. “We hopen dat we met deze test de sociale druk wegnemen en dat mensen zich kunnen focussen op datgene waar ze écht van houden.’’

De test is voorlopig nog echt een test. Instagram meldt dat het kijkt naar de feedback en dat er na afloop pas een knoop wordt doorgehakt. Influencers en zelfbenoemde Instagram-beroemdheden hoeven niet bang te zijn voor de verandering: de test heeft geen invloed op reclame-inkomsten.

Like-cultuur

Eerder dit jaar werd al bekend dat Instagram zich focust op het inperken van de ‘like-cultuur’ van het sociale medium. Zo werd een ‘verberg likes-functie’ ontdekt. De mogelijkheid de like-teller in Instagram te verbergen werd ontdekt door Twitter-gebruiker Jane Manchun Wong, die haar vinding doorspeelde aan techwebsite TechCrunch. Ze merkte de functie op in de code van de Android-app en slaagde erin een aantal screenshots te maken. Daarop is te zien dat de like-teller bij een bericht ontbreekt, maar dat er wel nog enkele profielfoto’s en namen worden getoond van volgers die de post leuk vinden. Alleen de persoon die het bericht heeft geplaatst, kreeg het totale aantal likes te zien.