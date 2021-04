Instagram test het aan-en uitzetten van likes

Al in 2019 begon Instagram met testen voor het verbergen van likes. Een kleine groep mensen kon zo het aantal likes op hun eigen posts of op die van anderen verbergen. “We wilden kijken of het de druk verminderde bij het posten van een foto”, zegt een woordvoerder.

Facebook

Daarom doet Instagram een nieuwe test, waarbij mensen zelf kunnen kiezen of ze het aantal likes op een post willen zien of niet. Ook Facebook, dat de baas is over Instagram, zal een soortgelijke test in de komende weken uitrollen. Hoeveel mensen de test zullen ondergaan, is niet bekend. De sociale mediaplatformen hebben verder ook niet aangegeven of de functie blijvend zal zijn.