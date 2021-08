Instagram neemt nieuwe maatregelen in strijd tegen haatdragende reacties

e-sport Bekijk hoogtepun­ten halve finale Belgian League

3 augustus Sector One heeft nog nooit een finale gemist sinds het ontstaan van de Belgische League of Legends-competitie, maar het had wel de volle vijf games nodig om van KRC GENK Esports te winnen. Sector One speelt nu tegen KV Mechelen Esports, waarmee we dus een herhaling krijgen van de Spring Split-finale.