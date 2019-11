Instagram lijkt nu ook populaire app TikTok te gaan kopiëren Redactie

12 november 2019

16u55

Instagram is onder Braziliaanse gebruikers een test begonnen met een nieuwe functie, 'Reels' genaamd. Het lijkt erop dat de nieuwe functie de populaire app 'TikTok' moet doen vergeten.

Reels is te vinden op de plek waar je nu ook stories filmt en maakt. Swipe in de camera een paar keer opzij en je komt bij de nieuwe functie terecht. Hier kan je, net als op TikTok, een lied kiezen en daarna je video opnemen. Of en wanneer Reels ook buiten Brazilië te proberen valt, is nog niet duidelijk.

Snapchat

Het is niet de eerste keer dat Instagram een populaire app of functie namaakt. De eerdergenoemde stories lijken bijzonder veel op een gelijknamige functie die Snapchat als eerste introduceerde. Instagram-stories zijn zeer populair onder gebruikers.



Het spelen van leentjebuur heeft Instagram overigens geen windeieren gelegd. Sinds het overnemen van de stories-functie is het aantal gebruikers van het platform flink doorgegroeid. De groei van Snapchat vlakt al jaren af.

De van oorsprong Chinese app TikTok heeft naar eigen zeggen 500 miljoen actieve gebruikers. Ook zou de app meer dan een miljard keer gedownload zijn. De app is ook in het westen razend populair onder kinderen. Met TikTok kun je jezelf filmen terwijl je danst, zingt of playbackt. De maker kan de video’s vervolgens zelf makkelijk bewerken.