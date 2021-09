Instagram kampt met grote storing

Dit zijn de hoogtepun­ten van de betFIRST Elite Series Summer Split - Week 7

27 augustus De laatste week voor de playoffs konden sommigen er nog voor zorgen dat ze van een plek in de top vier verzekerd zouden zijn, maar voor anderen was het ook een goede seeding. De nummer één stond al vast nadat LowLandLions afgelopen week wederom de nodige punten wist te pakken. Maar wie komt er verder in de top vier en wie speelt er tegen wie in de playoffs?