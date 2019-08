Instagram en WhatsApp heten voortaan officieel ‘van Facebook’ kv

03 augustus 2019

03u30

Bron: Business Insider, CNET

Instagram en WhatsApp ondergaan een 'rebranding'. Voortaan krijgen ze een nieuwe benaming waarbij de naam van moederbedrijf Facebook centraal komt te staan. De apps krijgen de nieuwe naam 'Instagram van Facebook' en 'Whatsapp van Facebook'.

De nieuwe namen zullen te zien zijn in appstores en in de apps zelf, al zullen ze niet getoond worden op het thuisscherm van de telefoon van de gebruikers. “We willen duidelijker zijn over de producten en diensten die deel uitmaken van Facebook”, zegt een woordvoerder van Facebook.

De voorbije jaren werd et sociale netwerk geplaagd door tal van schandalen, veelal met betrekking tot de privacy van gebruikers en beveiligingsproblemen, terwijl Whatsapp en Instagram relatief crisisvrij bleven.



Facebook gunde de teams achter de apps aanvankelijk een relatief grote autonomie, maar Facebook probeert nu meer controle over de applicaties te verwerven en dat loopt niet altijd van een leien dakje. De medeoprichters van Instagram en Whatsapp stapten de voorbije jaren al op. Volgens de geruchten omdat de spanningen tussen hen en Mark Zuckerberg te hoog opliepen. De Facebook-CEO zou immers aansturen op een steeds verdergaande integratie van de verschillende diensten. Facebook heeft nu immers ook een ambitieus langetermijnplan uitgewerkt dat gebruikers moet toestaan om berichten te verzenden tussen de verschillende apps en de Facebook-berichtenapp Messenger.

Er hangt Facebook ook een antitrustonderzoek door de Amerikaanse Federal Trade Commission boven het hoofd. Dat zal zich minstens ten dele concentreren op de verwerving van apps zoals Instagram en Whatsapp en op de vraag of deze overnames concurrentiebeperkend waren. Mogelijk is de nauwere integratie een poging om om eventuele antitrustmaatregelen af ​​te wenden.