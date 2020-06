Ineens een ‘corona-app’ op je telefoon na een update? Zo zit het écht Elisa Heisen

24 juni 2020

21u50

Bron: AD.nl 2 iHLN Misschien is het je al opgevallen: Apple en Google hebben een update rond corona-apps doorgevoerd. Iedereen die het besturingssysteem van zijn of haar iPhone of Android-toestel bijwerkt, ziet nu in de instellingen de optie ‘blootstelling aan Covid-19' staan. Over de update is de afgelopen dagen enige ophef ontstaan, want worden we met deze nieuwe software nu meteen gevolgd?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de update zorgt er niet voor dat gebruikers nu massaal gevolgd worden. Sommige mensen interpreteren de update verkeerd en denken dat het om een losse app gaat die ineens op hun telefoon staat zonder dat daar toestemming voor is gegeven.

Aangekondigd

Dat is niet het geval. Het gaat namelijk niet om een losse app, maar om technologie die gebruikt kan worden om corona-apps te ondersteunen. In België is zo’n app vooralsnog niet beschikbaar. Bovendien is de nieuwe functie niet standaard geactiveerd. Telefoongebruikers moeten eerst zelf een corona-app downloaden en vervolgens de functie activeren.



Het is ook niet zo dat Apple en Google de update stilletjes hebben doorgevoerd. De bedrijven kondigden in april al aan samen te gaan werken aan deze technologie. Het idee erachter is ‘om met behulp van bluetooth regeringen en gezondheidsinstellingen te helpen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen’.

(Lees verder onder de foto)

Bluetooth

Corona-apps van overheden werken vaak met bluetooth. Je mobiele telefoon houdt daarmee bij welke andere telefoons hij de afgelopen weken heeft ‘ontmoet’. Wie besmet blijkt, kan dat aangeven in de app, waarna alle personen met wie hij of zij in contact is geweest een signaal krijgen. Zo kunnen die mensen op tijd in quarantaine gaan.

De nieuwe software van Apple en Google zorgt ervoor dat het uitwisselen van signalen tussen smartphones met verschillende besturingssystemen (in dit geval iOS en Android) beter gaat. De bedrijven maken dus niet zelf een corona-app. Wel geven ze overheden sinds 20 mei toegang tot de nieuwe technologie.

Instellingen

Benieuwd naar de update? Op een iPhone vind je ze als je naar je privacy-instellingen gaat en vervolgens op gezondheid of bluetooth klikt. Android-gebruikers moeten tussen hun Google-instellingen kijken.

Lees ook:

Vlaanderen plant app voor contactopsporing: “Na zomer beschikbaar”

INTERVIEW. Karine Moykens, de vrouw die de chaos in de woonzorgcentra aanpakte en nu het contacttracing op punt gaat zetten (+)