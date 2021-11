IKEA slachtoffer van cyberaanval

Het leven van een Vlaamse bitcoinmil­jo­nair: Afrikaanse vrouwen, snelle wagens en misnoegd over politie-in­val

Een Vlaamse bitcoinmiljonair met een voorliefde voor “zwarte vrouwen” en sportwagens is in Afrika in het vizier van de politie beland. Omdat hij zijn 21-jarige vriendin 800.000 euro cadeau gaf, verdenkt het gerecht hem van een witwasoperatie. Tegen HLN zegt de man dat hij veel geld verdiende met crypto-investeringen. “De politie liet ons gaan, maar sindsdien leven we in angst.”

26 november