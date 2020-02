Ierland neemt documenten in beslag op hoofdkantoor van Facebook om dating-app ADN

12 februari 2020

18u11

Bron: ANP 1 iHLN De Ierse privacytoezichthouder heeft deze week een bezoek gebracht aan het Europese hoofdkantoor van Facebook in Dublin. De waakhond heeft allerlei documenten in beslag genomen.

Facebook wil in Europese landen een dating-app lanceren. Omdat Facebook in Ierland is gevestigd, moet de Ierse overheid de Europese privacyregels handhaven. Facebook had Ierland pas begin februari laten weten dat het al op donderdag 13 februari de app ‘Facebook Dating’ wil lanceren in Europa. "We waren erg bezorgd dat dit de eerste melding van Facebook Ierland over de nieuwe feature was", aldus de Ierse Data Protection Commission (DPC).

Privacy

Bovendien leverde Facebook geen zogeheten ‘Data Protection Impact Assessment', terwijl die wel verplicht is. In zo'n document moeten bedrijven uitleggen wat de mogelijke gevolgen van hun plannen voor de privacy van gebruikers zijn en wat ze doen om de risico's te beperken. Om die documenten toch te krijgen, heeft de toezichthouder maandag het kantoor van Facebook in Dublin bezocht. Bij Facebook zelf klinkt het zo. “In overeenstemming met de GDPR is de Data Processing Impact Assessment voltooid vóór de voorgestelde lancering, die wij met de IDPC hebben gedeeld toen deze werd aangevraagd.”

Klik

Facebook had ‘Facebook Dating’ vorig jaar gelanceerd in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Suriname. Gebruikers moeten zich aanmelden via Facebook. Daarna suggereert de app andere gebruikers met wie er misschien een klik is, "gebaseerd op jouw voorkeuren, interesses en andere dingen die je doet op Facebook". Vervolgens kunnen mensen op het profiel van anderen reageren.

Uitstel

Facebook heeft de lancering van Facebook Dating in Europa uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de app alsnog wordt gelanceerd.

"Het is belangrijk dat we de lancering goed aanpakken. Daarom nemen we meer tijd om te zorgen dat het product klaar is voor de Europese markt. We hebben zorgvuldig gewerkt aan het creëren van een sterke privacybescherming en dit gedeeld met de DPC", beklemtoont een woordvoerder. Op de kritiek uit Ierland gaat Facebook niet in. Het bedrijf zegt ook niet wat voor privacymaatregelen het heeft genomen voor Facebook Dating.