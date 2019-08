Iedereen weerman: gebruikers van KMI app kunnen zelf weerwaarnemingen toevoegen HL

Bron: Belga 1 iHLN Het KMI heeft zijn app geüpdatet waardoor de gebruikers nu ook eigen weerwaarnemingen kunnen doorgeven. "Het KMI stapt met deze toevoeging aan de app mee in de globale trend om crowdsourcing en citizen science te integreren in wetenschappelijk onderzoek.”

Het delen van waarnemingen betekent niet alleen 'fun' voor de gebruikers, met de verzamelde gegevens wil het KMI ook werkelijk aan de slag. De data zullen ook worden geïntegreerd in verschillende kernactiviteiten van het instituut. De voorspellers van dienst zullen via de gerapporteerde waarnemingen een realtime inschatting kunnen maken van het huidige weerbeeld, als aanvulling op de informatie uit de klassieke meteorologische instrumenten, zoals stations, radars en satellieten. Dit speelt vooral bij kritieke situaties een belangrijke rol, om in realtime de waarschuwingen voor gevaarlijk weer te evalueren en indien nodig bij te sturen.

Daarnaast zal het KMI de waarnemingen gebruiken om de verschillende voorspellingsproducten te verifiëren en verder te verfijnen. Dit is vooral een meerwaarde voor heel lokale en moeilijk te voorspellen fenomenen zoals hagel, rukwinden en slechte zichtbaarheid. Tot slot zullen de voorspellingsmodellen voor de langere termijn preciezer geverifieerd kunnen worden. De observaties kunnen door iedereen geraadpleegd worden via de app of via het crowdsourcingplatform van het KMI (https://wow.meteo.be).

Wie de app al geïnstalleerd heeft, moet hem eerst updaten om de nieuwe functies te kunnen gebruiken.