iCar in aantocht? Weer een Tesla-ingenieur naar Apple Techredactie/Tweakers

01 april 2019

15u31

Bron: AD.nl 0 iHLN Apple heeft Michael Schwekutsch aangetrokken als senior director of engineering bij de ‘Special Project Group’ van het bedrijf. Schwekutsch stapte begin maart op bij automaker Tesla, waar hij leiding gaf aan de afdeling die het aandrijfsysteem van de elektrische wagens ontwikkelt.

De website Electrek, gespecialiseerd in elektrische voertuigen, noemde zijn vertrek bij Tesla begin maart een groot verlies voor het bedrijf. Zijn expertise op het gebied van aandrijfsystemen, ook wel powertrains genoemd, zou van onschatbare waarde zijn.

Bij Apple vervoegt Schwekutsch zich bij de zogeheten Special Project Group. Deze divisie omvat ook de in Cupertino gevestigde Project Titan-afdeling, waar Apple aan software voor zelfrijdende auto’s zou werken. In januari haalde Apple nog tweehonderd medewerkers van dit project af.



Volgens Electrek wekt de komst van een prominente hardware-ingenieur als Schwekutsch de indruk dat het bedrijf nog steeds de ambitie heeft een eigen zelfrijdende wagen te ontwikkelen. Apple zegt soms hard te werken aan zo’n concept, maar ontkent dat bijvoorbeeld een dag later weer.

Schwekutsch werkte twintig jaar lang bij powertrain-ontwikkelaars als BorgWarner en GKN Driveline. Daarna stond hij ook aan het hoofd van de programma’s voor elektrische en hybride aandrijfsystemen van onder meer de BMW i8, Porsche 918 Spyder, Fiat 500eV en Volvo XC90.

Bekijk ook: