"Huawei ziet smartphoneverkoop met 60 procent dalen na sancties VS”

KPN: “Geen enkele indicatie dat klanten zijn afgeluis­terd”

17 april KPN zegt geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat het Chinese technologiebedrijf Huawei klantgegevens heeft ontvreemd. Volgens het Nederlandse telecombedrijf heeft geen enkele leverancier “ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde” toegang tot de netwerken en systemen. KPN reageert hiermee op een artikel in de Volkskrant dat een geheim intern rapport uit 2010 in handen heeft waaruit zou blijken dat Huawei vrije toegang had tot het mobiele netwerk van KPN. Huawei ontkent de aantijgingen met klem.