“Huawei wil chipfabriek bouwen zonder Amerikaanse technologie”

Amerikaan­se politica ‘AOC’ speelt Among Us op Twitch en trekt ruim 435.000 kijkers

26 oktober De Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez, ook bekend als AOC, heeft gisteren voor de eerste keer een gamesessie gestreamd via Twitch. Eerder op de dag had ze via Twitter een oproep gedaan. Nadat ze had gevraagd wie met haar het immens populaire spel Among Us wilde spelen, stroomden de reacties én volgers binnen.