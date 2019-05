Huawei stapt naar rechter om Amerikaans verbod op te schorten IB

29 mei 2019

05u09

Bron: Belga 0 iHLN Huawei stapt naar een Amerikaanse rechtbank om het verbod voor Amerikaanse techbedrijven om hun producten ter beschikking te stellen aan de Chinese telecomgigant te annuleren. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend.

"Die wet stelt rechtstreeks dat Huawei schuldig is en legt Huawei een groot aantal beperkingen op", verklaart Song Liuping, juridisch verantwoordelijke van het bedrijf in een mededeling die gepubliceerd is door de zender CCTV.

Het telecombedrijf diende in maart een klacht in tegen de Verenigde Staten omdat de beperkingen "ongrondwettelijk" zijn.