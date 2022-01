Huawei sleept Zweden voor de rechtbank door 5G-discussie

GENT Het idee van één miljard: Jan (39) en Zhong (37), de sterke mannen achter 'Deliverect' hebben in vier jaar tijd de wereld veroverd

Jan Hollez (39) en Zhong Xu (37) waren geen nieuwkomers in de zakenwereld toen ze drie jaar geleden Deliverect opstartten, een bedrijf dat kassasystemen voor afhaalmaaltijden bij restaurants vereenvoudigt. Maar vandaag is het door en door Gentse bedrijf een ‘unicorn’: een start-up die meer dan 1 miljard waard is met bekende klanten zoals KFC, Le Pain Quotidien en Bavet. Maar wie zijn de mensen achter het idee van één miljard? Wij praten met Jan Hollez.

