Huawei pronkt met 47 Europese 5G-contracten

21 februari 2020

14u08

De Chinese telecomgigant Huawei heeft naar eigen zeggen wereldwijd al 91 contracten in de wacht gesleept bij telecomoperatoren om mee te werken aan het supersnelle 5G-netwerk. Daarvan zouden er 47 met Europese providers zijn.

Huawei-manager Ryan Ding gaf de cijfers op een bijeenkomst van het concern in Londen. Bij de klanten van Huawei zijn onder meer de Spaanse Telefonica-groep, Sunrise in Zwitserland en KPN in Nederland. Soms worden de Chinezen wel uitgesloten van de kern van het netwerk, of wordt hun aandeel in de uitrol beperkt.

De Amerikaanse regering wil Huawei helemaal weren van de 5G-netwerken. Ze verdenkt het bedrijf ervan mee te werken aan spionage voor de Chinese overheid. Huawei heeft die aantijgingen altijd ontkend.

In België hebben de providers nog niet bekendgemaakt met welke leverancier(s) ze in zee zullen gaan voor de volledige uitrol van het 5G-netwerk. Er zijn wel al testen. Daarbij vielen Chinese leveranciers niet uit de boot. Telenet en Orange testen 5G met het Chinese ZTE, terwijl Proximus een tijd geleden al met Huawei aan de slag ging. Maar dat zijn geen definitieve samenwerkingen.

