Huawei presenteert eigen besturingssysteem HarmonyOS: “Overstap van Android kan onmiddellijk” kg

09 augustus 2019

09u24

Bron: Belga, The Verge, CNBC 2 iHLN De Amerikaanse ban op Huawei blijft duren, maar ondertussen heeft het Chinese telecombedrijf wel een eigen besturingssysteem klaar voor smartphones en andere slimme toestellen. Het alternatief heet ‘HarmonyOS’ en werd vandaag voorgesteld op een persconferentie in Dongguan. Het besturingssysteem zou Android “onmiddellijk” kunnen vervangen, mocht dat nodig zijn, volgens topman Richard Yu.

Zoals bekend werkte het Chinese bedrijf al een tijdje aan een eigen besturingssysteem. HarmonyOS kan gebruikt worden in meerdere apparaten zoals smartphones, wearables en andere slimme gadgets. Het systeem zal later dit jaar al gebruikt worden op “smart screen producten”, wellicht smart-tv’s en dergelijke. De komende drie jaar wordt HarmonyOS ook uitgerold op andere toestellen, waaronder slimme horloges en slimme auto’s.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre Huawei het eigen systeem zal gebruiken om Android te vervangen. Volgens topman Yu verkiest Huawei nog steeds om hun telefoons te laten draaien op Android, maar een overstap naar HarmonyOS is vanaf nu een optie. “Als we (Android) niet kunnen gebruiken in de toekomst, kunnen we onmiddellijk overstappen naar HarmonyOS", aldus Yu.

Dat Huawei zo’n plan B achter de hand houdt, heeft te maken met de Amerikaanse ban die nog steeds geldt tegen het Chinese bedrijf. Bedrijven uit de VS mogen daardoor geen handel drijven met Huawei, tenzij ze een vergunning hebben. Dat betekent dat ook de licentie op Android in het gedrang komt, omdat het mobiele besturingssysteem van (het Amerikaanse) Google is.

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8 Huawei Mobile(@ HuaweiMobile) link

Amerikaanse ban

Ondertussen draalt de Amerikaanse regering met het toekennen van vergunningen die bedrijven nodig hebben om zaken te mogen doen met Huawei. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het uitstel zou een reactie zijn op de Chinese beslissing om te stoppen met het aankopen van Amerikaanse landbouwgoederen. Vorige week liet de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross nog weten dat zijn ministerie ongeveer vijftig aanvragen had ontvangen. Die werden beoordeeld en een beslissing kwam er volgens Ross aan.

De Verenigde Staten hebben zo’n vergunning noodzakelijk gemaakt om te kunnen controleren wat voor artikelen er naar Huawei gaan. Volgens de VS heeft Huawei immers nauwe banden met de Chinese overheid en vormt het bedrijf een bedreiging voor de Amerikaanse staatsveiligheid. Huawei ontkent de beschuldigingen.