Huawei opent Brussels cybercentrum onder massale belangstelling

05 maart 2019

11u17

De Chinese leverancier van smartphones en netwerktechnologie Huawei heeft vandaag in Brussel een centrum voor cybersecurity en transparantie geopend, en dat onder massale mediabelangstelling. Meer dan zeventig journalisten uit twintig landen kwamen een kijkje nemen in het nagelnieuwe kantoor in de Guimardstraat.

Huawei staat al geruime tijd onder druk in de westerse wereld. Met name de Verenigde Staten beschuldigen het bedrijf ervan zijn apparatuur open te stellen voor de Chinese regering zodat die kan spioneren. Ook in België voert het Centrum voor Cybersecurity (CCB) een onderzoek wegens mogelijke spionage naar Huawei, dat netwerkinfrastructuur levert aan onder meer Proximus en Orange, zo raakte in december bekend.

Zelf ontkent Huawei alle beschuldigingen. Volgens het Chinese concern waren die ook niet de aanleiding voor de opening van het nieuwe centrum in Brussel, aangezien de plannen voor het centrum al dateren van 2017. Huawei-voorzitter Ken Hu gaf in zijn speech wel te kennen dat het centrum "nu belangrijker dan ooit" is.

Broncode testen

Concreet zullen telecomoperatoren, overheden, regulatoren en andere belanghebbenden in het centrum voortaan terecht kunnen om de broncode van de netwerkapparatuur van Huawei te testen en te verifiëren. Daarnaast dient het centrum ook als "showroom" om aan te geven hoe het bedrijf omgaat met cybersecurity, en als een platform om cybersecurity te promoten.

Met name om die laatste reden koos Huawei voor Brussel, met zijn Europese instellingen, als locatie voor het cybercentrum. In Europa heeft het bedrijf al gelijkaardige centra in het Britse Banbury en het Duitse Bonn. In het nieuwe kantoor in de Belgische hoofdstad - een investering van "enkele miljoenen per jaar" - zullen een tiental mensen vast werken samen met experts van andere centra. Volgens een woordvoerder zijn de eerste tests met bedrijven in Brussel al lopende.