Huawei lanceert smartphone met vier camera's ADN

27 maart 2018

17u13

Bron: Belga 1 iHLN In het opbod tussen de smartphonefabrikanten heeft het Chinese Huawei vandaag een smartphone gelanceerd met maar liefst vier camera's aan boord: drie achteraan op het toestel en een selfiecamera vooraan. Huawei is de nummer drie op de wereldwijde smartphonemarkt, na Samsung en Apple.

De drie camera's achteraan op de nieuwe P20 Pro - een 40MP RGB-sensor (kleur), een 20MP monochrome sensor (zwart-wit) en een 8MP-sensor met telelens - moeten nog betere fotoresultaten geven dan voorheen. Huawei belooft onder meer scherpere foto's in donkere omstandigheden, ook als ze met de losse hand getrokken zijn. De combinatie met de telelens maakt het bovendien mogelijk om vrij diep in te zoomen om een foto te maken.

Met de P20 Pro zit Huawei voor het eerst in het hoogste gamma smartphones, vergelijkbaar met de iPhone X van Apple en de S9 plus en Note 8 van Samsung. Het prijskaartje is navenant: in België zal de P20 Pro vanaf 13 april voor 899 euro in de schappen liggen. Om de lancering te ondersteunen, doet Huawei wel een tijdelijke promotie waarbij er een gratis headset komt bij de telefoon. Wie minder kapitaalkrachtig is, kan de afgeslankte P20 (649 euro) of P20 Lite (369 euro) kiezen.

Promotie

Huawei zal in ons land fors investeren in promotie, zo kondigt Country Director Dirk Pauwels aan. Zes weken lang zal het bedrijf adverteren op tv, in de bioscopen, op print en digitaal. Hij hoopt het marktaandeel van het bedrijf op te trekken tot boven 20 procent, gemeten in aantal verkochte toestellen. Nu zit Huawei naar eigen zeggen aan 18 procent marktaandeel in België. Uitgedrukt in waarde is dat 12 procent.

Tegenwind

De inspanningen in Europa zullen nodig zijn, want in de Verenigde Staten krijgt Huawei te maken met stevige tegenwind. Toplui van de NSA, FBI en CIA adviseerden Amerikaanse burgers om geen Huawei-toestellen te gebruiken. Twee grote telecomleveranciers, AT&T en Verizon, hebben beslist om geen spullen van Huawei meer te verkopen wegens die ongerustheid van de overheid. Bijna alle smartphones in de VS worden via de telecombedrijven verkocht.

Ook in Europa gingen de laatste maanden stemmen op om aandachtig te zijn voor de macht van Chinese technologiereuzen. Pauwels merkt echter geen nadelen voor Huawei in België. "Feit is dat wij al tien jaar in België actief zijn en dat wij ondertussen bij alle netwerkoperatoren een belangrijke of de belangrijkste leverancier van netwerkinfrastructuur zijn. Om dat te doen en te kunnen blijven doen, werken wij conform alle regelgeving. Een aantal van onze partners hebben onlangs trouwens gezegd dat zij geen enkel probleem zien."