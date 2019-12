Huawei kondigt nieuwe klacht aan tegen regering-Trump ttr

05 december 2019

10u30

Bron: belga 0 iHLN Huawei start een nieuwe juridische procedure tegen de Amerikaanse regering. Deze keer gaat het om verzet tegen de beslissing om de Chinese telecomgigant uit te sluiten van bepaalde subsidies.

De Amerikanen beschuldigen Huawei er al een tijd van te spioneren voor de Chinese overheid. Om redenen van "nationale veiligheid", werd telecomoperatoren verboden om geld van een overheidsfonds te besteden aan netwerkuitrusting van de Chinese leveranciers Huawei en ZTE.

Maar volgens Huawei is de Chinese nationaliteit van het bedrijf de enige reden. Song Liuping, de juridische topman van de telecomgigant, kondigde daarom aan in de VS een klacht in te dienen tegen de uitsluiting.