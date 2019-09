Huawei geschorst als lid van internationaal samenwerkingsverband voor cyberveiligheid HR

19 september 2019

08u32

Bron: ANP 1 iHLN Huawei maakt voorlopig geen deel meer uit van een internationaal samenwerkingsverband voor cyberveiligheid. Het Chinese bedrijf is geschorst als lid van het Forum of Incident Response and Security Teams, afgekort FIRST. Daarin werken bedrijven, overheden en deskundigen samen om grote cyberaanvallen tegen te gaan en informatie over kwetsbaarheden te delen.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde de schorsing gisteren. De organisatie bevestigt de schorsing, maar is vaag over de reden voor de straf. Over de duur van de schorsing maakt FIRST niets bekend.

Vijf Belgische instellingen en bedrijven zijn lid van FIRST, waaronder het federale Computer Emergency Response Team (CERT.be), Belnet CERT, het NATO Computer Incident Response Capability - Coordination Center (CIRC CC) en teams van Proximus en KBC.

Huawei ligt al langere tijd onder een vergrootglas. Volgens de Verenigde Staten werkt het techbedrijf, dat onder meer netwerkapparatuur en mobiele telefoons maakt, samen met de Chinese overheid. De VS hebben Huawei daarom op een zwarte lijst gezet. Overheidsinstellingen en bedrijven kunnen daardoor in veel gevallen niet meer in zee gaan met de Chinese onderneming.