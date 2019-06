Huawei excuseert zich voor advertentie op startscherm ADN

14 juni 2019

14u02

Bron: Belga 0 iHLN Eigenaars van bepaalde smartphones van Huawei stelden deze week vast dat er plots reclame op hun scherm verscheen toen ze hun scherm inschakelden. De producent zegt dat het om een vergissing gaat die in beperkte mate ook in België speelde. "We willen ons daarvoor excuseren", zegt een woordvoerder.

De reclameboodschap voor een bekende boekingswebsite verscheen op het vergrendelingsscherm van bepaalde types smartphones. "We onderzoeken momenteel intern wat er mis is gelopen en de push van de advertentie werd ook stopgezet", klinkt het bij Huawei.

Gebruikers die de advertentie wel hebben ontvangen, kunnen de berichten uitschakelen. Hiervoor zijn er drie manieren: de wallpaper op het startscherm vervangen door een andere foto, in het startscherm naar boven vegen en de foto wissen, of "tijdschriftontgrendeling" uitschakelen via het instellingenmenu (optie startscherm en achtergrond).