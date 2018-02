Huawei door VS beschuldigd van spionage Jolien Meremans

25 februari 2018

12u59

Bron: CNN 3 iHLN De omhelzing van Groot-Brittannië met Huawei Technologies Co valt niet bij iedereen in goede aarde. De Verenigde Staten ziet het bondgenootschap met de Chinese fabrikant van telecommunicatieapparatuur als een bedreiging voor de nationale veiligheid. De angst voor Chinese spionage en sabotage wordt door het bondgenootschap in Amerika steeds groter.

Over de Atlantische Oceaan heen heeft een van de naaste bondgenoten van Amerika, Groot-Brittannië, een belangrijke beslissing genomen. De Britse premier Theresa May ontmoette Huawei voorzitter Sun Yafang eerder deze maand in Beijing. Een aantal dagen later kondigde Huawei aan dat het in de komende vijf jaar 3 miljard dollar in het Verenigd Koninkrijk zal investeren. De Verenigde Staten zien die investering als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

De Britse omhelzing van Huawei verruimt de kloof tussen de VS en verschillende andere belangrijke bondgenoten omdat het bedrijf een cyberbeveiligingsdreiging vormt. In een Amerikaans rapport -met de naam Huawei- uit het Amerikaanse Congres werd het gebruik van Huawei als een bedreiging voor de nationale veiligheid genoemd. Er werd gesteld dat de apparatuur China in staat zou stellen om telecommunicatienetwerken te bespioneren of uit te schakelen.

Beveiligingslekken en spionage

Vrijwel overal, buiten de VS, is Huawei een hype geworden. Het is 's werelds op twee na grootste smartphonebedrijf, na Samsung Electronics Co. en Apple Inc. en het heeft Ericsson en Nokia Corp. overrompeld om' s werelds grootste maker van telecomapparatuur te worden.

De grootste zorg in Washington is dat Peking Huawei zou kunnen om gebruiken om Amerikanen te bespioneren of communicatie te verlammen. Sommige inlichtingenfunctionarissen vrezen ook dat Huawei's apparatuur mogelijk beveiligingslekken vertoont die kunnen worden gebruikt om de uitrusting op afstand te bedienen of uit te schakelen.

Een woordvoerder van Huawei zei dat het bedrijf door betrouwbare werknemers in stand wordt gehouden en geen enkele regering ooit heeft gevraagd om een ander land te bespioneren. Het bedrijf zei dat het geen groter cyberbeveiligingsrisico met zich meebrengt dan andere verkopers.

"Huawei is op de hoogte van een reeks activiteiten, uitgevoerd door de Amerikaanse overheid, om onze naam zwart te maken", verklaarde het bedrijf. "Huawei wordt nochtans vertrouwd door overheden en klanten in 170 landen over de hele wereld."

Five eyes

Dat is wat sommigen in Washington zorgen baart. Van bijzonder belang is de grote aanwezigheid van Huawei in landen in de "Five Eyes" -overeenkomst tussen Groot-Brittannië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de VS op het gebied van signalen en militaire inlichtingen- waardoor grote telefoonmaatschappijen in die landen Huawei-apparatuur kunnen gebruiken. Het gebruik van Huawei toestellen door Five Eyes-bondgenoten zou de kwetsbaarheid van de Amerikaanse nationale veiligheid kunnen vergroten.

Het Verenigd Koninkrijk was de eerste grote Europese speler die het telecommunicatieapparatuur van Huuawei verwelkomde. Al in 2005 sloot Huawei een groot contract af om BT Group PLC (een groot Brits telecommunicatiebedrijf) van telefoonschakelaars en andere infrastructuur te voorzien.

Britse inlichtingenofficieren uitten destijds hun bedenkingen bij BT over het gebruik van Huawei-apparatuur, maar hadden niet de autoriteit om het privé-bedrijf te stoppen .

Testlaboratorium

Tegenwoordig gebruiken twee van de grootste telefoonmaatschappijen van het land, BT en Vodafone Group PLC, Huawei-apparatuur. Huawei opende vorig jaar een gezamenlijk lab met de Universiteit van Edinburgh om gegevensbeheer en gegevensverwerking te onderzoeken.

Huawei heeft ruwweg 1.500 werknemers in het Verenigd Koninkrijk. Het heeft Britse bedrijfs- en overheidsfiguren aangeworven, zoals John Browne, voormalig CEO van oliegigant BP PLC, om het bestuur uit te oefenen.

In 2009 waarschuwden Britse inlichtingenbazen dat China Huawei zou kunnen gebruiken om een telecommunicatienetwerk op afstand te verstoren of uit te schakelen. Om bezorgdheid weg te nemen, opende Huawei het volgende jaar een testlaboratorium in Banbury, Engeland, in de buurt van Oxford.

Daar demonteren ongeveer 30 mensen Huawei-apparatuur en evalueren hardware en software op beveiligingsrisico's. Huawei financiert en beheert het lab, en het personeel is personeel van Huawei. Het toezicht op de operatie bestaat uit een raad van voornamelijk Britse topfunctionarissen en overheidsfunctionarissen, evenals drie vertegenwoordigers van Huawei.