Honderden klachten over onverwacht hoge facturen: CD&V wil telecomoperatoren verplichten om datalimiet aan te bieden ADN

27 september 2018

17u25

Bron: Belga 0 iHLN CD&V-Kamerlid Roel Deseyn wil telecomoperatoren verplichten om klanten een datalimiet aan te bieden. Hij heeft daarover een wetsvoorstel klaar. Smartphonegebruikers die hun datavolume overschrijden, komen immers soms tot onaangename verrassingen te staan wanneer de factuur binnenvalt.

Verder surfen nadat het maandelijkse pakket van het mobiel internetabonnement is opgebruikt, kan leiden tot torenhoge rekeningen.

Vorig jaar ontving de ombudsdienst voor telecom 795 klachten over de facturatie van mobiel internet. "En we ontvingen in 2018 ook al honderden klachten over onverwacht hoge telecomfacturen", zegt ombudsman Luc Tuerlinckx in De Standaard. "Vaak blijken deze kosten, die in extreme gevallen kunnen oplopen tot duizenden euro's, te wijten aan mobiel internetverbruik. Daarbij is de gebruiker zich niet of onvoldoende bewust van de financiële gevolgen".

Waarschuwing of blokkering

Om onverwachte piekfacturen te vermijden, stelt CD&V-Kamerlid Deseyn nu voor om telecomoperatoren te verplichten een datalimiet aan te bieden. Een telecomklant zou de mogelijkheid krijgen om een bovengrens te bepalen voor ieder nummer van zijn telecomcontract.

Hij of zij zou kunnen kiezen om een waarschuwings-sms te krijgen of om effectief het verbruik te blokkeren wanneer de bovengrens wordt overschreden. "De klant kan kiezen naar wie een waarschuwings-sms bij excessief verbruik wordt gestuurd. In bijvoorbeeld het geval van minderjarigen kan dit het nummer van één van de ouders zijn", zegt Deseyn.