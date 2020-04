Honderdduizenden Zoom-accounts te koop op dark web ES

14 april 2020

11u50

Bron: ANP 1 iHLN Op de zwarte markt wordt al op grote schaal gehandeld in gestolen accounts van de vergaderapp Zoom.

Beveiliger Cyble ontdekte dat en kocht voor een schijntje de inloggegevens van ongeveer 530.000 gebruikers op marktplaatsen op het dark web, het verborgen deel van het internet. Dat melden zakenblad Forbes en de techsite BleepingComputer.com.

Oude wachtwoorden

Door het coronavirus werken veel mensen van thuis uit. Voor vergaderingen met collega’s wordt onder andere de videodienst Zoom gebruikt, die er in korte tijd veel gebruikers bijkreeg. Nieuwkomers kiezen er bij het creëren van een account vaak voor om oude wachtwoorden te hergebruiken, want die zijn nu eenmaal makkelijker te onthouden.

Het probleem is dat die wachtwoorden soms al bij hackers bekend zijn. Ze proberen of ze met diezelfde wachtwoorden ook op andere plekken, zoals Zoom, binnen kunnen komen. Soms lukt dat en komen de geslaagde inlogpogingen in een database te staan. De hackers verkopen dan die lijsten door. In sommige gevallen geven ze de inloggegevens van Zoom zelfs gratis weg, om reclame voor zichzelf te maken.