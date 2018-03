Hoe jouw sociale media-verslaving genezen? 4 tips voor een veiliger en socialer leven Jolien Meremans

11 maart 2018

14u20

Zijn sociale media de grootste uitvinding van de 21stee eeuw of de nieuwste manier waarop we onszelf en onze gezinnen in gevaar brengen? Terwijl de digitale toekomst een verbinding belooft die sneller, helderder, gemakkelijker en leuker is, wordt deze geleverd zonder een veiligheidshandleiding. Hoe kunnen we onze verslaving onder druk houden en geluk terugwinnen?

We hebben het al eens eerder meegemaakt. Aan het einde van de 19de eeuw brak de auto op het toneel en bracht die een revolutie en een nieuw tijdperk teweeg. Auto’s toonden aan hoe onze gemeenschappen zich ontwikkelden en gaven de mogelijkheid tot een grotere verbinding. Ze luidden ook een nieuwe realiteit in van ongelukken, verkeersdoden en roekeloos rijden.

Risico's

Net als auto's hebben sociale media een revolutie teweeggebracht in onze manier van leven en hebben we diepgaande manieren geïntroduceerd om ons te verbinden. Net zoals bij de autoproducenten had Mark Zuckerberg tijdens het creëren van Facebook in zijn slaapzaal van Harvard ook nog geen enkel idee wat de risico’s van het platform gingen worden.

Terwijl we doorgaan met het integreren van technologie in alle aspecten van ons leven, tonen de meeste onderzoeken aan dat hoe meer tijd we doorbrengen op sociale media, hoe slechter we ons voelen. Dit kan niet alleen leiden tot een afname van het geluk, maar ook tot het creëren van gevoelens van jaloezie en sociaal isolement. Sommige studies toonden al aan dat het nemen van een pauze van sociale media de psychische gezondheid daadwerkelijk kan verbeteren.

Psychologen weten al heel lang dat sociale vergelijking een van de fundamentele obstakels is voor ons welbevinden. Het is moeilijk om gelukkig te zijn als we onze levens voortdurend vergelijken met die van anderen. Dat gedrag plaatst de controle over ons geluk in andermans handen, of in dit geval de knop "Vind ik leuk" van iemand anders.

Wat zijn nu precies ultieme regels om de schadelijke effecten van sociale media te voorkomen?

Laat Instagram je gevoelens niet beïnvloeden

Open je sociale media niet wanneer je je down voelt. Als je al met negatieve gedachten en gevoelens zit, zal de sociale vergelijking met de foto's en berichten van anderen je alleen maar in een negatieve denkcyclus naar beneden draaien.

Ga na hoe vaak u het gebruikt en hoe u zich onmiddellijk na het gebruik voelt.

Een van de beste manieren om gedrag aan te passen, is door het te observeren. Probeer dit elke dag een week lang: houd bij hoeveel tijd je uitgeeft aan sociale media en hoe je je voelde elke keer dat je afmeldde. Beter? Erger? Nog steeds verveeld? Houd jezelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid tijd die je besteedt aan platforms (het is meer dan je denkt) en hoe het je doet voelen. Je zult meer gemotiveerd raken om de negatieve gewoonte weg te nemen als je je volledig bewust bent van de verborgen kosten; je tijd en geluk.

Vervang je sociale media door iets anders dat je kan bedienen.

Als je je verveelt of eenzaam voelt, kan je eens iets anders uitproberen. In plaats van in de val van de sociale media te stappen, kun je Trivia Crack volgen, een YouTube-filmpje bekijken of door een nieuws-app scrollen. Zoek iets waarover u controle hebt en dat u zelf kunt opstarten. Doe iets leuks voor een vriend, ga hardlopen, doe een dutje of kook een maaltijd.

Realiseer je dat sociale media net hetzelfde zijn al Netflix

Iedereen volgt sociale media, maar net als ‘Riverdale’ en ‘House of Cards’ corresponderen Instagram en Facebook niet met het echte leven. Tv-programma's en films bestaan uit acteurs die al spelend een verhaal vertellen. Onze sociale mediaplatformen zijn in feite onze eigen persoonlijke show. Iedereen vertelt een bepaald verhaal; een verhaal dat we ook produceren, regisseren en schrijven.

Sociale media kunnen ons op wonderbaarlijke manieren met anderen verbinden, net zoals auto's dat kunnen. Wanneer je de volgende keer op zoek bent naar een virtuele duim omhoog in de vorm van een hart of een glimlach, blader dan eens door jouw contacten en bel iemand op. Als je met een echte vriend FaceTime gebruikt, geeft dat veel meer voldoening dan 1000 likes waar je naar streeft.