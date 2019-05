Hoe je iPhone jouw data deelt terwijl je slaapt kg

29 mei 2019

18u26

Bron: The Washington Post 3 iHLN Een aantal populaire apps sturen persoonlijke informatie door naar derde partijen, zonder dat ze gebruikers daarover inlichten. Dat blijkt uit een test van The Washington Post. Op de onderzochte iPhone werden maar liefst 5.400 ‘trackers’ gevonden die stilzwijgend data verzamelen en doorsturen.

Zo’n trackers worden meestal in apps gebundeld. Het zijn kleine stukjes ingebouwde software die informatie vergaren, een beetje zoals cookies, volgens The Washington Post. Zo kunnen ze registreren wanneer je de app opendoet, waar je je op dat moment bevindt of welke telefoon je hebt. Ze hebben doorgaans ook toegang tot de informatie die je zelf deelt met de app, zoals je e-mailadres.

5.400 trackers

Zo’n trackers sturen verbazingwekkend veel van die informatie door naar derde partijen, zo ontdekte The Washington Post. In een test werd een iPhone onder de loep genomen met gespecialiseerde software van privacyfirma Disconnect. Op één nacht tijd stuurden de trackers op het toestel gevoelige informatie naar een dozijn bedrijven, gaande van marketingfirma’s tot onderzoeksbureaus. E-mailadres, telefoonnummer, smartphonemodel, IP-adres: alles werd doorgesluisd terwijl de gebruiker vredig lag te slapen.



De trackers zaten verwerkt in populaire en doorgaans betrouwbare apps, zoals Microsoft OneDrive, Spotify, Nike en zelfs de app van The Washington Post zelf. Volgens een schatting van Disconnect zouden de trackers in staat zijn om 1,5 gigabyte aan data te versturen op één maand tijd.

Onduidelijk

Dat zulke trackers bestaan, is geen geheim. Volgens de bedrijven achter de apps hebben ze de persoonlijke informatie nodig voor verschillende doeleinden. Om advertenties te personaliseren of apps te verbeteren, bijvoorbeeld. In de meeste gevallen doen bedrijven dan ook hun best om de gegevens goed te beschermen door de informatie te anonimiseren en slechts tijdelijk te bewaren.



Het wordt pas problematisch wanneer bedrijven niet zo voorzichtig omspringen met die gegevens. Daarnaast weten veel gebruikers nog niet eens dat hun telefoon stiekem bergen data doorstuurt.

Nachtelijke activiteiten

Zo merken gebruikers zelf niets van die trackers. In de test werd duidelijk dat veel trackers pas ‘s nachts in actie schieten, wanneer er weinig kans is dat het proces andere functies kan verstoren en wanneer het toestel aan het opladen is. Ze maken gebruik van de ‘background app refresh’-functie in iOS, die standaard ingeschakeld staat. De functie staat apps toe om te ‘vernieuwen’ terwijl ze in de achtergrond draaien en zo informatie op te halen.



Soms worden gebruikers wel gewaarschuwd in de privacyrichtlijnen van de app in kwestie, maar die richtlijnen worden nauwelijks gelezen. Bovendien staat er dan vaak nog niet eens bij welke partijen de data kunnen inkijken.

Apple en privacy

Apptrackers zijn overigens niet exclusief op iOS te vinden en worden ook gebruikt in Android-apps. Maar het is wel frappant dat de duizenden trackers net op een iPhone werden gevonden. Apple houdt z’n gebruikers immers voor dat privacy standaard “ingebouwd” zit in elk toestel.



Volgens Patrick Jackson, CTO bij Disconnect, zou Apple meer maatregelen kunnen inbouwen op hun mobiele besturingssysteem om te voorkomen dat de data worden gedeeld. Daarnaast zouden appontwikkelaars duidelijker kunnen zijn over de manier waarop de informatie wordt gedeeld.



“Dit is jouw data. Waarom zou het ooit je telefoon moeten verlaten? Waarom zou het verzameld moeten worden door iemand als je niet weet wat zij ermee gaan doen?”, reageerde Jackson tegenover The Post. “Ik ken de waarde van data, en ik wil de mijne niet in handen waar die niet moet zijn.”

Wat kan jij doen?

Er zijn wel enkele instellingen op iOS die beperken hoeveel gegevens je iPhone deelt met derde partijen door middel van apptrackers.

Je kan bijvoorbeeld ‘reclametracking’ uitschakelen. Ga daarvoor naar ‘Instellingen’, tik op ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Reclame’. Schakel ‘Beperk reclametracking’ in. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je geen gepersonaliseerde advertenties meer ontvangt via het reclameplatform van Apple.

Een andere mogelijkheid is om de ‘Ververs op achtergrond’ uit te zetten. Die optie vind je opnieuw onder ‘Instellingen’. Tik op ‘Algemeen’, ‘Ververs op achtergrond’ en schakel de functie uit. Dat zorgt ervoor dat inactieve apps niet op de achtergrond kunnen draaien, en dus achter je rug geen informatie kunnen versturen. Dat gaat natuurlijk nog wel terwijl je de app gebruikt.

Controleer tot slot ook welke apps toestemming hebben om je locatie te tracken. Ga naar ‘Instellingen’, ‘Privacy’ en daarna ‘Locatievoorzieningen’. Daar vind je een lijst met de apps die je locatiegegevens mogen inzien. Verwijder de apps die je niet vertrouwt.