Hoe Huawei grootschalige Twittercampagne tegen Belgische overheid lanceerde met steun van fake influencers

Eind juni vorig jaar zette de Nationale Veiligheidsraad een aantal Chinese bedrijven buitenspel bij de toekomstige uitbouw van het 5G-netwerk, om “niet-wenselijk” gebruik van de infrastructuur te voorkomen.” Dat die beslissing Huawei heeft aangezet tot een bedenkelijke communicatiecampagne bracht Knack begin dit jaar al naar buiten en komt nu ook uitgebreid aan bod in de New York Times.

De krant legt uit hoe de Brusselse advocaat Edwin Vermulst ermee instemde een artikel te schrijven voor Huawei waarin kritiek werd geuit op het Belgisch beleid omtrent de uitbouw van het 5G-netwerk. Maar nadat het artikel op 17 december was gepubliceerd, had Vermulst niet voorspeld dat het een eigen leven zou kunnen gaan leiden. Het artikel met de titel ‘Belgische uitrol 5G op kruispunt van regelgeving en protectionisme’ werd al snel onderdeel van een geheime PR-campagne tegen de huidige regering.

Fake profielfoto’s

Volgens de New York Times deelden ten minste 14 Twitter-accounts die zich voordeden als telecommunicatiedeskundigen, schrijvers en academici de artikels van Vermulst en anderen waarin ook de Belgische ontwerpwetgeving aangevallen werd, zo meldt Graphika, een onderzoeksbureau dat verkeerde informatie en nepaccounts op sociale media bestudeert. Ook was duidelijk dat de pro-Huawei-accounts fake profielfoto’s gebruikten.

Vervolgens deelden toplui van Huawei de artikels via Twitter waardoor ze een nog groter bereik konden krijgen voor beleidsmakers, journalisten en bedrijfsleiders. Zo deelde Kevin Liu, verantwoordelijk voor public affairs en communicatie in West-Europa, voor zijn 1,1 miljoen volgers in december tientallen posts van de nepaccounts gedurende drie weken, aldus Graphika nog. Zelfs het officiële account van de telecomgigant in Europa, met meer dan vijf miljoen volgers, deed dat 47 keer.

Quote Dit suggereert een nieuwe wending in de manipula­tie van sociale media Onderzoeker Ben Nimmo

“Dit suggereert een nieuwe wending in de manipulatie van sociale media”, zei Ben Nimmo, onderzoeker die hielp bij het identificeren van de Huawei-campagne. “Tactieken die ooit voornamelijk werden gebruikt voor politieke doelstellingen, zoals bij de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, worden nu toegepast voor zakelijke doeleinden.”

De woordvoerder van Huawei in België, Jurgen Thysmans, reageerde in december al “beschaamd en boos” op het nieuws.

Het hoofdkwartier van Huawei heeft ondertussen ook gereageerd op de aantijgingen. “Huawei heeft een duidelijk beleid voor sociale media dat is gebaseerd op internationale best practices en we nemen elke suggestie dat dit niet is opgevolgd erg serieus. Sommige sociale media en online activiteiten zijn onder onze aandacht gebracht, wat suggereert dat we mogelijk tekort zijn geschoten in dit beleid en onze bredere Huawei-waarden openheid, eerlijkheid en transparantie”, klinkt het.

“We zijn een onderzoek begonnen om erachter te komen wat er precies is gebeurd en of er ongepast gedrag is geweest met betrekking tot sociale media. We hebben ook contact met Twitter, om te zien of zij kunnen helpen licht op de zaak te werpen.”

