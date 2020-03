Hoe goedkoop zijn de producten op het kersverse Amazon.nl nu echt? Daniël Mol

10 maart 2020

13u36

Bron: AD.nl 0 iHLN Na jaren van speculatie en maanden van geruchten heeft Amazon vanochtend de virtuele deuren van haar Nederlandse webwinkel geopend. Ook Belgische klanten kunnen er bestellen. Een eerste analyse van de prijzen toont dat de Nederlandse webwinkel van Amazon net iets goedkoper is dan zijn Duitse voorganger.

Tweakers en Hardware Info hebben als eerste productvergelijkers van Nederland het complete aanbod van door Amazon.nl verkochte elektronicaproducten geïndexeerd.

“Amazon.nl staat bij ons live met ruim 230.000 producten,” aldus Bart Zoetmulder, commercieel directeur van Tweakers en Hardware Info. “Onze eerste analyses tonen aan dat de prijzen van Amazon.nl voor verreweg de meeste producten identiek zijn aan die van Amazon.de. Toch zien we dat bij ruim 9.000 producten de Duitse Amazon iets goedkoper is, terwijl bij zo’n 17.000 producten juist Amazon.nl juist wat goedkoper is, maar de verschillen zijn klein.”

Tweakers verwacht veel van de “nieuwe” speler op de markt. Zoetmulder: “de Nederlandstalige versie van Amazon.de is de afgelopen twee jaar snel zeer populair gebleken bij onze bezoekers. Het afgelopen jaar zijn er zelfs maanden geweest dat Amazon.de méér doorkliks kreeg vanuit onze vergelijkers dan bijvoorbeeld Bol.com of Coolblue. Nu zal die populariteit vermoedelijk nog flink toenemen.”

Dat Amazon ter promotie van de nieuwe Nederlandse shop flink met de prijzen gaat stunten is voor de Nederlandse en Belgische consument natuurlijk goed nieuws. “We zien vandaag al dat Bol.com haar prijzen heeft aangepast aan Amazons openingsaanbiedingen,” aldus Zoetmulder. “Wij verwachten dat de komende periode het vergelijken van prijzen meer zal lonen dan ooit tevoren.”

Lees ook: Amazon zet vol in op Nederland: profiteert ook de Belgische consument? (+)